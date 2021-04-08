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Майже пів гектара землі на Левандівці продадуть з аукціону

Юлія Осим

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У Львові вперше цьогоріч з аукціону продадуть 5 земельних ділянок, що на вул. Роксоляни. Стартова ціна за майже пів гектара землі під малоповерхову житлову забудову індивідуального садибного типу – 6,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Аукціон відбудеться 27 квітня. Зазначимо, що раніше місто вже продало 10 ділянок, розташованих на цій вулиці. Також у планах – продаж ще 16.

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Окрім того, ще одну земельн ділянку на вул. Роксоляни продаватимуть на торгах 11 травня. Її стартова ціна – 13,5 млн грн.

У міськраді додають, що цього року від земельних аукціонів планують залучити у міський бюджет понад 400 млн грн, що удвічі більше, ніж торік.

Детальніше ознайомитися з ділянками, які виставлені на продаж, можна за посиланням.

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