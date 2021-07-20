Лікарні Львівщини починають підготовку до третьої хвилі коронавірусу

На Львівщині очікують зростання захворюваності на Covid через штам «Дельта». У зв’язку з цим лікарні області готуються до початку третьої хвилі коронавірусу. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

Наразі у лікарнях Львівщини, відведених для хворих на Covid, перебувають 143 людини, 27 з них – в реанімаційних відділеннях і 5 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

За словами Ореста Чемериса, поки що ситуація із коронавірусною інфекцією залишається стабільною .

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«Зараз ми говоримо про стабільну ситуацію з коронавірусом. Якщо говорити про динаміку і звернення за амбулаторною медичною допомогою, а також тенденціями із госпіталізаціями,вони знаходяться на попередньому рівні. Щоденно госпіталізують близько 15-18 осіб», – зауважив Орест Чемерис.

Разом з тим, головний медик Львівщини зауважив, що, попри стабільні темпи поширення коронавірусу, лікарні починають готуватися до можливого початку третьої хвилі коронавірусу.

«Враховуючи тенденцію, яку показують деякі країни Європи щодо погіршення епідситуації – лікарні Львівщини готуються до можливого збільшення кількості госпіталізованих пацієнтів та початку третьої хвилі коронавірусу. Не виключено, що погіршення ситуації може спіткати і нас найближчим часом», – заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

Також він закликав мешканців Львівщини не зволікати із вакцинацією. Оскільки області не оминути зростання захворюваності на штам «Дельта».

«Штам «Дельта» є, він небезпечний. Зростання захворюваності буде. На жаль, ми цього не зможемо оминути, але єдиний метод захистити себе – це вакцинація», – додав Орест Чемерис.

Нагадаємо, у червні в Україні виявили перші випадки зараження штамом коронавірусу «Дельта. Його діагностували у 66-річної жінки та 16-річної дівчини, які приїхали з Росії. Також нещодавно ще два випадки зафіксували у Закарпатській області.

У Львівській області у чотирьох людей підозрюють штам «Дельта».

Зазначимо, цей штам Covid вже викликав зростання захворюваності в країнах ЄС і таку ж ситуацію прогнозують в Україні та, зокрема на Львівщині, вже найближчим часом.

Львівський портал розповідав, чим він небезпечний штам «Дельта», які він має нові симптоми та на скільки ефективні проти нього covid-вакцини.

Додамо, за даними Національної академії наук України, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації. Водночас, наголошується, що ефект від вакцин здебільшого зберігається.

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