«Ваша донька потрапила у ДТП»: у Львові пенсіонерка віддала шахраям 10 тисяч євро

Львівські поліцейські затримали мешканця Києва, який видурив у літньої жінки 10 тисяч євро. Зловмисник виманив кошти нібито для лікування доньки пенсіонерки, яка потрапила у ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.
16 липня до поліції звернулася 84-річна львів’янка. Вона повідомила про те, що невідома особа незаконно заволоділа значною сумою її коштів.
Правоохоронці встановили, що до пенсіонерки зателефонував чоловік, який повідомив, що її донька потрапила у ДТП та потребує коштів на лікування. Після того до заявниці додому приїхав невідомий, якому жінка передала гроші у сумі 10 тисяч євро.
Згодом неподалік від місця скоєння злочину оперативники виявили та затримали зловмисника, причетного до шахрайства. Ним виявився 36-річний мешканець міста Києва. Речові докази та кошти у нього були вилучені.
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває.
Зазначимо, це не перший випадок такого шахрайства на Львівщині. Цьогоріч у травні поліцейські також затримали двох жителів Харківської області, які під виглядом медиків також видурювали в людей гроші за аналогічною схемою.
Згодом затримали ще двох жителів Харківської області, що видурювали кошти на псевдооперації.
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Фото та відео: поліція
Вероніка Рой