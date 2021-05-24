На Львівщині шахраї під виглядом медиків видурювали в людей гроші

На Львівщині двоє мешканців Харківської області віком 30 та 35 років, представляючись медиками, видурювали у людей гроші нібито для проведення невідкладних операцій для їх близьких родичів, котрі, за словами шахраїв, були травмовані під час ДТП. Правоохоронці затримали злочинців, тепер їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 21 травня до поліції за допомогою звернулась 80-річна мешканка одного з сіл району. За словами заявниці, ввечері до неї додому прийшли двоє невідомих чоловіків, представились медиками та повідомили, що її онука потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, отримала травми і їй необхідно якнайшвидше провести складну операцію.

Для цього, за словами незнайомців, бабуся повинна передати їм 19 тисяч гривень. Повіривши зловмисникам, старенька віддала їм вказану суму.

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Згодом, 23 травня, до поліції надійшло ще одне подібне повідомлення.

«74-річна мешканка сусіднього села розповіла, що невідомі зловмисники у шахрайський спосіб заволоділи її коштами у сумі 27 тисяч гривень. За тих самих обставин незнайомі чоловіки видурили у жінки гроші нібито для проведення операції її доньці, котра, за їх словами, була травмована під час аварії», – йдеться в повідомленні.

Вже ввечері 23 травня правоохоронці встановили місцеперебування зловмисників та затримали їх в одному з готелів неподалік Львова, де вони винаймали номер. Особи чоловіків встановлені – ними виявились мешканці Харківської області віком 30 та 35 років, котрі раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за шахрайство. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на термін до трьох років.

Також встановлено, що зловмисники причетні до щонайменше п’яти подібних злочинів, скоєних у Львові та на території області, заволодівши коштами мешканців на загальну суму понад 150 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває.

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