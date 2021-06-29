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У Львові спіймали шахрая, який виманював гроші на неіснуючі операції

Наталя Дуляба

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Правоохоронці затримали 23-річного шахрая, який видурював у мешканців Львівщини гроші, вигадуючи, що їхні родичі потрапили у біду. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як кажуть правоохоронці, йдеться про поширену схему шахрайства, коли зловмисник телефонує жертві і каже, що її близький родич потрапив у біду, а для його порятунку терміново необхідні гроші.

Саме такого зловмисника викрили й затримали у Львові. Ним виявився 23-річний мешканець Харківської області. Хлопець 25 червня видурив у львів’янки 4 000 доларів, 1000 євро і 10 000 грн, вигадавши, що її донька потрапила у ДТП та потребує грошей для проведення складної операції.

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Шахрая спіймали відразу ж після отримання грошей. Крім цього, поліцейські встановили його причетність щонайменше до трьох подібних злочинів, скоєних на території Львівської області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 8 років тюрми.

Наразі триває слідство, правоохоронці перевіряють причетність затриманого до інших злочинів. Невдовзі суд має обрати йому запобіжний захід.

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