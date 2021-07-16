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У Львові таксі надає знижку на поїздки в центри вакцинації

Ольга Денисяка

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Записуючись до пунктів масової вакцинації Львова через платформу helsi.me можна отримати знижку 20% для поїздки на щеплення. Промокод діятиме до 1 серпня. Про це повідомили в пресслужбі сервісу helsi.me.

Щоб отримати промокод, треба записатися на щеплення через сервіс helsi.me  на зручну дату та час у пункти вакцинації. Для підтвердження запису ви отримаєте СМС, скрін цього повідомлення треба відправити у Facebook Helsi.me і вам нададуть промокод на знижку таксі  Uber.

Використати промокод можна лише на поїздку до пунктів вакцинації, зазначених на сайті helsi.me.

Промокод на знижку діятиме для жителів міст Київ, Одеса, Харків, Запоріжжя та Львів до 1 серпня.

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Зазначимо, що цими вихідними, 17-18 липня, у Львові та області працюватимуть 16 центрів вакцинації населення. Графік роботи з цим посиланням.

В усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять вакциною китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Також цього тижня у центрах вакцинації з’явиться й американська вакцина Pfizer. У пріоритеті будуть люди похилого віку та зі супутніми захворюваннями.

Як писав Львівський портал, covid-щеплення наразі отримали понад 153 тисячі мешканців Львівщини, ще 75 тисяч вже отримали необхідні дві дози вакцини.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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