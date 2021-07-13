Pfizer з’явиться у пунктах вакцинації Львівщини вже цього тижня. Хто зможе щепитися

Впродовж цього тижня, тобто до 18 липня, у центрах вакцинації населення Львівщини з’явиться вакцина Pfizer. Про це під час брифінгу, 13 липня, повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Львівський портал.

У всіх центрах вакцинації населення Львівщини зараз використовують вакцину Coronavac, проте найближчим часом планують використовувати у центрах і вакцину Pfizer. Вона буде доступна усім охочим, але у пріоритеті – люди похилого віку та з супутніми захворюваннями.

За словами Ореста Чемериса, кожен центр вакцинації буде використовувати лише один вид вакцини. Посадовець пообіцяв, що в ЛОДА повідомлять, де можна буде щепитись саме вакциною Pfizer, щойно вона прибуде на Львівщину.

«Цього тижня очікується надходження на Львівщину чергової партії вакцини Pfizer для використання у центрах вакцинації. Кожен центр використовуватиме один тип вакцини. Це потрібно для дотримання усіх вимог її зберігання. Щойно отримаємо вакцину Pfizer для масової вакцинації, то відразу анонсуємо, в яких саме центрах можна отримати щеплення цією вакциною, а в яких – Coronavac, – повідомив Орест Чемерис.

Реклама партнерів

За даними МОЗу, Україна очікує на отримання близько 1 млн доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня, тому Міністерство охорони здоров’я вирішило зробити цю вакцину доступною для широкого загалу.

Нагадаємо, у Львові та області працюватимуть 13 центрів вакцинації вакцинації населення: у Львові, Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Червонограді, Бродах, Золочеві, Новому Роздолі та Жовкві.

Додамо, що covid-щеплення наразі отримали понад 196 мешканців Львівщини, більше 53 тисяч із них вже отримали необхідні дві дози вакцини.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.