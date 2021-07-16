Шахтарям «Львіввугілля» обіцяють 40% зарплати за червень

На рахунки ДП «Львіввугілля» поступили кошти з держбюджету, відтак шахтарям обіцяють найближчим часом виплатити 40% зарплати за червень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Так, 14 липня уряд виділив 400 млн грн на погашення заборгованості перед шахтарями. Частина з цих коштів передбачена й для гірників зі Львівщини.

Гроші вже надійшли на рахунки ДП «Львіввугілля», відтак працівникам обіцяють найближчим часом виплатити 40% платні за червень.

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Водночас у ЛОДА додають, що підприємство також отримало гроші від реалізації вугілля, однак про яку саме суму йдеться, теж не уточняють.

«З отриманих коштів виплачується заробітна плата за червень 2021 року всім працівникам, що становить майже 40% від загального фонду зарплати за червень по підприємству», – кажуть у департаменті паливно-енергетичного комплексу Львівської ОДА.

Зазначимо, шахтарям «Львіввугілля» регулярно боргують зарплату, а коли й виплачуть, то перераховують не цілком, а лише частинами. Через це гірники часто влаштовують протести та відмовляються виходити на роботу.

Так, станом на кінець 2020 року гірникам підприємства заборгували 219 млн грн. Платню за жовтень-листопад людям обіцяли виплатити наприкінці грудня. Наприкінці квітня борг перед шахтарями «Львіввугілля» сягнув 285 млн грн. Через страйк працівників зупинилась щахтта «Степова».

Додамо, що на території Львівської області працюють сім шахт, шість із них – це шахти ДП «Львіввугілля»: «Вiдродження», «Лiсова», «Червоноградська», «Великомостівська», «Межирічанська» та «Степова».

Єдину недержавну шахту на Львівщині, «Надію», мають закрити до червня 2022 року. Натомість її перетворять на перший в Україні музей промисловості.

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