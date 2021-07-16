На Львівщині недостатньо препарату Pfizer, аби ним щеплювати у центрах вакцинації

На Львівщині поки що недостатньо кількість вакцин Pfizer, щоб нею щеплювати населення у центрах вакцинації. Про це у п’ятницю, 16 липня, під час брифінгу повідомив регіональниий координатор з питань вакцинації від коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут, передає Львівський портал.

За його словами, 15 липня Львівська область отримала понад 8 тисяч доз вакцини Pfizer. Нею поки що планують вакцинувати категорій населення, які повинні отримати щеплення саме цим препаратом.

У черзі на вакцинацію вакциною Pfizer зараз є медичні працівники, освітяни, представники органів виконавчої влади місцевого самоврядування та судової влади.

Також Олег Когут зазначив, що наразі вакцини Pfizer в області недостатньо для того, щоб її почати використовувати у центрах вакцинації.

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«Буквально вчора ми отримали 8 190 доз цієї вакцини. Але ми ще не завершили вакцинацію тих визначених категорій населення, які повинні отримати щеплення вакциною Pfizer. Зараз ми звертаємо увагу на людей, які отримали першу дозу цього препарату. Ми обов’язково маємо вакцинуватимемо їх другою дозою. Також у нас ще є медичні колективи і освітяни, що не отримали щеплень проти коронавірусу. Стосовно освітян, то їх необхідно вакцинувати до початку навчального року. Також ще є представники органів виконавчої влади місцевого самоврядування та судової влади. Тобто коли ми завершимо вакцинацію цих категорій, і якщо у нас буде достатня кількість вакцини, тоді ми даватимемо Pfizer у центри вакцинації», – пояснив Олег Когут.

Нагадаємо, раніше у МОЗ анонсували, що вакцина Pfizer з’явиться у Центрах вакцинації населення. Згодом головний медик Львівщини заявив, що найближчим часом планують використовувати у центрах і вакцину Pfizer. Вона буде доступна усім охочим, але у пріоритеті – люди похилого віку та з супутніми захворюваннями.

Додамо, загалом у Львівській області вже провели 248 613 Covid-щеплень. Одну дозу вакцини отримали 162 589 людей, дві дози —86 024 людей. Протягом 15 липня в області провели провакцинували 6820 осіб, що є новим рекордом.

Вакцинуватися на Львівщині мешканці можуть у пунктах вакцинації, а також в центрах масової вакцинації населення. Останні здебільшого працюють у вихідні. З графіком їх роботи на вихідні 18-18 липня можна ознайомитися за посиланням.

В усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення поки що роблять китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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