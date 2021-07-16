Львівщина очікує на американську вакцину Moderna. Хто нею зможе щепитися?

Наступного тижня Львівська область очікує поставку 60 тисяч доз американської вакцини Moderna від коронавірусної інфекції. Нею поки що щепитися зможуть організовані колективи. Про це у п’ятницю, 16 липня, під час брифінгу повідомив регіональниий координатор з питань вакцинації від коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут, передає Львівський портал.

За його словами, на Львівщині станом на сьогодні є достатньо вакцин від коронавірусу. Для вакцинації у нас використовують препарати AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer.

Також, за словами Олега Когута, Львівщина очікує 60 тисяч доз американської вакцини Moderna. Загалом на область передбачено 120 тисяч доз цієї вакцини.

Поки що нею вакцинуватимуть організовані колективи.

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«На наступному тижні на Львівщину має прийти досить значна її кількість (вакцини Moderna, – ред.) – приблизно 600 тисяч доз. Загалом на нашу область передбачено 120 тисяч доз вакцини. Вона поки що передбачається для організованих колективів. Але, враховуючи те, що у центрах вакцинації вакцинуються теж організовані колективи, то ми будемо розглядати, щоб цей препарат був і там», – каже Олег Когут.

Що відомо про вакцину Moderna?

Вакцина Moderna – це мРНК-вакцина, розроблена американською фармацевтичною кампанією Moderna.

Препарат внесено до списку вакцин для екстреного використання ВООЗ, а також дозволено для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді, ЄС та інших країнах.

Вакцина зберігається у вигляді замороженої суспензії при –25 ºC до –15 ºC у багатодозовому флаконі. Флакони можна зберігати в холодильнику при температурі 2–8°C протягом 30 днів.

Вакцину Moderna від COVID-19 вводять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів.

Нагадаємо, загалом у Львівській області вже провели 248 613 Covid-щеплень. Одну дозу вакцини отримали 162 589 людей, дві дози —86 024 людей. Протягом 15 липня в області провели провакцинували 6820 осіб, що є новим рекордом.

Вакцинуватися на Львівщині мешканці можуть у пунктах вакцинації, а також в центрах мосої вакцинації населення. Останні здебільшого працюють у вихідні. З графіком їх роботи на вихідні 18-18 липня можна ознайомитися за посиланням.

В усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Найближчим часом у центрах вакцинації на Львівщині почнуть використовувати й американську Pfizer. Пріоритетною групою будуть люди похилого віку та особи зі супутніми хворобами.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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