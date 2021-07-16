В липні Україна отримає вісім мільйонів доз вакцин, – Шмигаль

До кінця липня в Україну має надійти більше близько восьми мільйонів доз вакцин Pfizer, AstraZeneca, Coronavac та Moderna. Про це заявив прем’єр Денис Шмигаль у Верховній Раді, пише УП.

«Загалом до кінця липня в Україну заплановано поставку більше 8 млн доз вакцин. Окрім Pfizer, AstraZeneca, Coronavac очікуємо цього місяця 2 мільйони доз вакцини Moderna. Це також високоякісна вакцина, яку використовують США і Європейський Союз…Також у серпні очікуємо 2 мільйони вакцини Novavax», – зазначив Шмигаль.

Додамо, що в усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Найближчим часом у центрах вакцинації на Львівщині почнуть використовувати й американську Pfizer. Пріоритетною групою будуть люди похилого віку та особи зі супутніми хворобами.

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Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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