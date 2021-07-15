За два тижні в Україні зробили мільйон щеплень проти COVID-19, – МОЗ

Протягом двох тижнів в Україні вакцинували 1 мільйон українців, а протягом останньої доби, 14 липня, – понад 108 тисяч людей. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, за два тижні, з 1 по 14 липня, щеплення проти коронавірусу зробили мільйону українців.

Загалом в Україні вже зробили 3 782 514 щеплень, при цьому необхідні дві дози отримали 1 305 882 людини, відтак вони є повністю вакциновані проти Covid-19.

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Наразі на черзі «стоїть» ще 804 621 українець.

Протягом минулої доби, 14 липня, в Україні загалом щепили 108 759 людей, 47 179 осіб із них отримали другу дозу вакцини.

Нагадаємо, на Львівщині щеплення проти коронавірусу отримали понад 153 тисячі мешканців, ще 75 тисяч вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

Додамо, що з кінця червня на Львівщині зросли темпи covid-вакцинації. В середньому кожного дня медики роблять 5000 щеплень. Втім область має вийти хоча б на 10 000 щеплень на добу.

Також головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

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