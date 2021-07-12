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Львівський перинатальний центр влаштовує День відкритих дверей

Вероніка Рой

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У середу, 14 липня, Львівський обласний перинатальний центр, що на вул. Дж. Вашингтона, організовує день відкритих дверей. Про це йдеться на сторінці медзакладу у Facebook.

Так, день відкритих дверей у перинатальному центрі відбудеться о 12:00 год. Тривалість заходу – близько однієї години.

«У вас буде чудова можливість побачити роботу Перинатального центру під час пізнавальної екскурсії, поставити питання фахівцям, послухати інформацію про пологи та діяльність різних відділень», – йдеться у повідомленні.

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Участь у заході – безкоштовна, проте потрібно попередньо зареєструватися за посиланням.

Додамо, що захід проходитиме в конференц-залі адміністративного корпусу (3 поверх). Із собою просять обов’язково взяти захисну маску та одноразовий халат.

Нагадаємо, що перинатальний центр у Львові є одним з основних медичних закладів охорони здоров’я матері та дитини на Львівщині. Тут не лише приймають пологи, а й надають кваліфіковану допомогу жінкам із загрозою переривання вагітності та передчасними пологами.

До прикладу, у медзакладі успішно виходили трійню, що народилась на 32-33 тижні вагітності, вага немовлят становила менше 1,5 кг.

Із часу відкриття першої черги у 2018-му у Львівському обласному перинатальному центрі народились 15 779 дітей.

Додамо, що на початку 2020 року Львівський перинатальний центр очолила Марія Малачинська. Незабаром після цього до медзакладу приєднали ще Центр репродуктивного здоров’я.

Львівський перинатальний центр у 2013 році почали реконструювати. Першу чергу будівництва повноцінно завершили влітку 2018 року.

Після цього у медзакладі взялися відновлювати інший, гінекологічний корпус. Відкрити його обіцяли відкрити у січні-лютому 2021-го, однак цей процес відтермінувався. Втім цьогоріч у липні гінекологічний корпус таки відкрили.

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