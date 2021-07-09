Як довго зберігаються антитіла до коронавірусу?

Під час обслуговування Львівської обласної інфекційної лікарні спостерігали явище, що ті пацієнти, які перехворіли коронавірусом у вересні 2020, повторно потрапляли на стаціонарне лікування у січні-лютому 2021 року. Природній імунітет в середньому триває до пів року. Це також підтверджують науковці та Всесвітня організація охорони здоров’я. Про це Львівському порталу повідомив професор та директор Науково-дослідницького інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Борис Кузьмінов.

За словами Бориса Кузьмінова, є люди яких антитіла зникають вже за три місяці, а в когось вони можуть бути шість місяців і більше.

«Після перенесення коронавірусної інфекції і перед тим, як робити вакцинацію, необхідно перевіряти свій рівень імуноглобуліну G. Цей так званий рівень антитіл, який зберігається у кожної людини по різному. В когось він падає за два-три місяці, а в когось може зберігатися шість місяців і більше», – повідомив він.

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Досвід медиків свідчить, що вакцинація – простий, безпечний та ефективний спосіб захисту від вірусних хвороб, але він тимчасовий тому населенню потрібно повторно вакцинуватися.

«Це своєрідний щит людини для контакту зі збудниками захворювань. Вакцинація вмикає захисні механізми організму людини для формування стійкості до низки інфекційних захворювань. Це тренажер нашої імунної системи. Знову ж таки, у тих країнах, де вже провакциновано більшість населення, але фіксується зростання захворювання, науковці стверджують, що настає час повторної ревакцинації. Тобто цей штучний імунітет, якого було досягнуто завдяки введенню вакцини, діє певний проміжок часу – зауважив Борис Кузьмінов.

Детальніше про те, чому рукавиці не захищають від коронавірусу, які засоби захисту найефективніші у боротьбі з цією інфекцією, яку вакцину обрати, коли з’явиться її український аналог, чому нам варто готуватися до нового підйому захворювання та, зрештою, коли вдасться зупинити пандемію, читайте у інтерв’ю Львівського порталу: «Як обрати найкращу вакцину від коронавірусу або як перегній рятує від COVID»