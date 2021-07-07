У Львові облаштують п’ять нових скверів

У Львові побільшає зелених зон. Найближчим часом у місті офіційно з’явиться п’ять нових скверів. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті містобудування Львівської міськради.

Так, міське управління земельних ресурсів готує документацію для створення п’яти нових скверів у Львові. Їх збираються облаштувати на:

вул. П. Мирного,

вул. І. Франка,165 – Карманського,

вул. Антоновича, 115 – Гіпсова, 36,

вул. Гніздовського – Вигоди,

вул. Пекарська, 52-56 – Мечнікова, 16.

Зазначимо, ідея облаштувати сквер на вул. П. Мирного, що на Новому Львові, належала львів’янам, які реєстрували відповідну петицію. На початку 2021 року мерія її підтримала.

Щодо скверу на вул. Гніздовського – Вигоди, що на Левандівці, то його у мерії вирішили створити наприкінці 2020 року.

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Додамо, що загалом площа парків у Львові становить 972 га, а скверів – 52 га.

Як писав Львівський портал, зелену зону біля лікарні швидкої допомоги та дитячої лікарні на вул. Пилипа Орлика перетворять на парк.

А на Замарстинові також пропонують облаштувати музичний сквер імені Квітки Цісик. Детальніше читайте за посиланням.

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