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У Львові з’явиться ще один сквер

Наталя Дуляба

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Зелена зона на вул. Гніздовського – Вигоди, що на Левандівці, офіційно стане сквером. Відповідне рішення у п’ятницю, 20 листопада, прийняв виконавчий комітет міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Своїм рішенням виконком вирішив зелену зону на вул. Гніздовського – Вигоди зробити сквером. Для цього департамент містобудування має провести низку робіт для визначення статусу цієї території.

Опісля сесія Львівської міськради має внести зміни до ухвали, яка визначає перелік та межі скверів Залізничного району.

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Зазначимо, раніше міський голова Андрій Садовий заявляв, що у 2020 році Львів зробить акцент на оновленні парків і скверів. Навесні по місту висадили 400 дерев, стільки ж нещодавно посадили й в парку «Високий замок».

Нагадаємо, протягом 2018 року у Львові створили кілька скверів: сквер Олега Лишеги, сквер на вул. Кульчицької та ще один – на Сихові.

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