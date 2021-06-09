У Львові з’явиться новий парк. Його збираються облаштувати біля лікарні швидкої допомоги та дитячої лікарні на вул. Пилипа Орлика. Про це Львівському порталу повідомили у міському департаменті містобудування.

У мерії зараз працюють над створенням ще однієї зеленої зони у місті. Офіційно новим парком стане зелена зона у районі вул. Пилипа Орлика – Івана Миколайчука, біля дитячої лікарні та лікарні швидкої допомоги.

Йдеться про територію площею близько 3 га, яку впорядкують і проведуть тут благоустрій.

Міське управління земельних ресурсів вже взялося оформляти межі парку, втім весь процес виготовлення необхідної документації є довготривалим, тож займе близько року. Лише після цього відповідну ухвалу винесуть на розгляд сесії Львівської міськради, якою офіційно й створять новий парк.

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«Оскільки парк створюють з нуля, то роботи буде чимало: від розроблення та погодження проєкту благоустрою до облаштування доріжок, встановлення лавочок і освітлення. Територія площею близько 3 га стане зеленою оазою та водночас першим громадським простором для цього мікрорайону», – йдеться у повідомленні.

Водночас у мерії додають, що майбутній парк у районі вул. Пилипа Орлика буде новим парком у місті за останні кілька років.

Нагадаємо, на Замарстинові також пропонують облаштувати музичний сквер імені Квітки Цісик. Детальніше читайте за посиланням.

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