У Львові пропонують облаштувати музичний сквер імені Квітки Цісик

На вул. Липинського – Лінкольна, що на Замарстинові, пропонують облаштувати музичний сквер на честь відомої американської співачки українського походження Квітки Цісик. Про це у четвер, 11 березня, йшлося під час сесії Львівської міськради, передає Львівський портал.

З ініціативою створити у Львові музичний сквер на честь Квітки Цісик виступив депутат Роман Грицевич, який близько десяти років займається популяризицією видатної співачки.

Йдеться про дві земельні ділянки площею понад 2,5 га на вул. Липинського – Лінкольна, які мерія ще у 2019 році вирішила віддати під сквер. Наразі розробка необхіної документації триває.

Депутат розповів, що вже є напрацьований попередній проєкт скверу ім. Квітки Цісик. Ідея полягає у тому, аби облаштувати сцену та музичні лавки, від дотику до яких вмикались би пісні легендарної співачки. Також на території такого простору пропонують встановити пам’ятник Квітці Цісик й висадити дерева.

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«Пропоную на честь Квітки Цісик створити інноваційний музичний простір-сквер, який дозволить проведити тематичні вуличні фестивалі і культурні заходи у Шевченківському районі. Зараз подібні заходи проводять на стадіоні Львівського вищого профтехучилища, який не має відповідних умов. Прошу підтримати цей проєкт, який буде єдиним таким в Україні», – звернувся до міського голови Роман Грицевич.

Своєю чергою мер Андрій Садовий підтримав таку ідею, проте наголосив, що проєкт музичного скверу варто було б обрати на архітектурному конкурсі.

«Ідея добра, її має опрацювати управління земельних ресурсів і управління культури. Якщо ми визначимо таку локацію, то можемо оголосити архітектурний конкурс. І тоді будемо мати 10-20 проєктів, з-поміж яких виберемо кращий. Я думаю, так буде правильно», – сказав Андрій Садовий.

Нагадаємо, що з пропозицією облаштувати на Замарстинові парк Квітки Цісик виступали кілька років тому й місцеві мешканці. Також одну з вулиць у Шевченківськомй районі назвали на честь легенадрної співачки.

Довідково:

Квітка Цісик – відома американська співачка українського походження, популярна виконавиця рекламних джинглів у США, а також українських народних пісень. Народилася 4 квітня 1953 року у Нью-Йорку у родині післявоєнних емігрантів із Західної України. Батьки Квітки Цісик до 1944 року жили у Львові.

Вона співала на бек-вокалі у Вітні Х’юстон та Майкла Джексона, пісня «Ти осяюєш моє життя», яку Квітка Цісик виконала для однойменного фільму, у 1978 році отримала «Оскара» і «Золотого Глобуса», її номінували й на «Греммі».

Квітка Цісик власним коштом записала на професійній американській студії звукозапису два альбоми з українськими піснями, піснями Володимира Івасюка та інших композиторів, які принесли їй славу на батьківщині. У 1990 році платівки були номіновані на премію «Греммі» в категорії «сучасний фолк». В Україну вони ж потрапляли здебільшого контрабандою, люди перезаписували пісні і передавали один одному.

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