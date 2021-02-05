Депутати підтримали ідею облаштувати сквер на Панаса Мирного

Львівська міська рада підтримала електронну петицію, у якій львів’яни просять облаштувати сквер на вул. Панаса Мирного, що на Новому Львові. «За» відповідну ухвалу у четвер, 4 лютого, під час сесії проголосували 45 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Електронну петицію ще у вересні минулого року зареєструвала львів’янка Роксолана Фурдас-Шараєва. У ній йшлося про облаштування скверу вздовж вул. Панаса Мирного. Він мав би тягнутися по непарній стороні фактично від храму святих Кирила і Мефодія УГКЦ аж до вул. Тернопільської.

«Ця територія загальною площею понад 2 га зараз є доглянутою, проте не достатньо цивілізованою та знаходиться в густозабудованому індустріальному районі міста. А могла б бути чи не єдиним місцем для прогулянок та відпочинку місцевих жителів та працюючих», – йшлося у тексті петиції.

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Також місцеві мешканці вимагали не допустити забудову цієї території комерцією: ТРЦ, офісами чи закладами харчування. На думку львів’ян, ця ділянка повинна задовольняти потреби на культурне дозвілля та відпочинок громади, а не працювати для інтересу конкретного суб’єкта підприємницької діяльності.

Депутати підтримали ідею облаштування скверу на вул. Панаса Мирного. Тепер у мерії мають напрацювати дорожню карту реалізації петиції і подати її на затвердження профільним комісіям.

Нагадаємо, на вул. Панаса Мирного, 13 збираються відновити дитсадок, територію якого хотіли забрати під забудову. Всі деталі – за цим посиланням.

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