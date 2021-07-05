За вихідні у центрах вакцинації Львівщини зробили ще п’ять тисяч щеплень

Впродовж вихідних, 3-4 липня, у центрах вакцинації на Львівщині щеплення від коронавірусу отримали 5279 осіб. Про це інформують у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

У суботу на Львівщині працювати 10 центрів вакцинації, а в неділю, 4 липня, – 14 центрів. Зокрема, 4 центри у Львові, а також у Бродах, Дрогобичі, Трускавці, Стрию, Золочеві, Новояворівську, Новому Роздолі, Жовкві та Червонограді.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ореста Чемериса, після збільшення рівня вакцинації на Львівщині зафіксовано значне зниження щоденних випадків.

«При 346-ти проведених досліджень, за добу виявлено коронавірус у 12 осіб. Проте, не варто розслаблятись, необхідно збільшити зусилля, аби провакцинувати більшу кількість населення та уповільнити поширення хвороби. Завдяки вакцинам багатьох наслідків коронавірусу можна уникнути. Якщо врахувати, що нові штами COVID-19 настільки заразні, як наприклад кір, досягнення колективного імунітету може вимагати, щоб 94% населення були провакциновані», – зазначив Орест Чемерис.

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На вакцинацію можуть прийти усі зареєстровані в додатку «Дія», а також ті, хто має бажання вакцинуватись.

Як повідомляв Львівський портал, в усіх центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Нагадаємо, щеплення проти коронавірусу вже отримали понад 173 тисячі мешканців Львівщини, із них майже 40 тисяч людей вже є повністю провакциновані. Загалом щепити хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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