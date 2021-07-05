SkyUp відновив авіасполучення Львова із Баку

Із неділі, 4 липня, стартував новий рейс Львів–Баку–Львів від авіакомпанії SkyUp. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі аеропорту «Львів».

Перший літак прилетів до Львова з 72% пасажирською завантаженістю.

«Це перший рейс до столиці Азербайджану зі Львова у 2021 році після більш ніж річної перерви у виконанні. Адже рейси до Баку вже виконувалися авіакомпанією Azerbaijan Airlines: крайній рейс відбувся у березні 2020 року (до закриття польотів через пандемію коронавірусу у світі), а відновлення польотів цього перевізника очікується з серпня цього року – йдеться у повідомленні.

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Рейси зі Львова до Баку від авіакомпанії SkyUp виконуватимуться щонеділі, а в зворотному напрямку – щопонеділка. Вартість квитків стартує від 3833 грн в один бік.

Виліт зі Львова – 22:50, приліт у Львів – 07:20.

Перед початком подорожі, радимо ознайомитися з умовами в’їзду до Азербайджану за наступним посиланням: visitukraine.today.

Раніше Львівський портал повідомляв, що зі Львова до Саудівської Аравії можна дістатись прямими авіарейсами.

Лоукостер Ryanair почав літати зі Львова на Кіпр, а також до Турина.

Минулого тижня Аеропорт «Львів» також відновив сполучення з Ригою та Тель-Авівом.

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