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Кіпр дозволив в’їзд вакцинованим українцям. Окрім тих, кому кололи СoronaVac

Ольга Денисяка

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З 1 липня Кіпр не вимагатиме негативний результат тесту на коронавірус від щеплених туристів, що прибувають з України. Однак в переліку вакцин, що визнає Кіпр, не вказана вакцина СoronaVac, що широко використовується в Україні. Про це йдеться у повідомленні посольства Кіпру в Україні, передає Львівський портал.

У посольстві вказують, що з 1 липня 2021 року вакциновані пасажири, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, що прибувають на Кіпр з України, незалежно від їх громадянства, звільняються від зобов’язань щодо лабораторного тесту та самоізоляції/карантину за дотримання наступних умов:

  1. Вони мають дійсний сертифікат про вакцинацію, виданий Україною.
  2. Вони отримали щеплення однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або вакциною Sputnik V, або Sinopharm (BBIBP COVID-19) станом на 21 травня, та завершили схему вакцинації.

Зазначимо, що російська «Спутник V» в Україні не використовується і не може бути вказана в українських довідках про щеплення.

Нагадаємо, з 25 червня Німеччина відкрила кордони для вакцинованих українців. В’їзд дозволяється з метою відвідування близьких та друзів, а також з туристичною метою. Однак для перетину кордону потрібно пред’явити документ про повну вакцинацію від коронавірусу.

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Також повністю щеплені від коронавірусної хвороби туристи зможуть в’їжджати до Єгипту без ПЛР-тестів, якщо нададуть на кордоні сертифікати про вакцинацію.

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