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Кіпр скасовує обмеженння на в’їзд для вакцинованих туристів

Наталя Дуляба

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Із 10 травня Кіпр відкриває свої кордони для іноземних туристів, які вже мають дві дози щеплення від коронавірусу. Про це пише Укрінформ із посиланням на на главу медичного відомства держави Константиноса Іоану.

За словами міністра, Кіпр врешті повертається до «більш нормальних темпів соціальної та економічної діяльності».

Так, із 10 травня скасовується дія системи офіційного схвалення виходу людей з дому за допомогою текстових повідомлень. Кіпріотам, які бажають потрапити в заклади готельно-ресторанного бізнесу, тепер потрібно буде показати covid-сертифікат, який уряд назвав «паспортом безпеки».

Отримати його можуть особи, які мають принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу або протягом останніх шістьох місяців вже перехворіли на Covid-19, або ж мають дійсний 72-годинний негативний ПЛР або швидкий тести. Таким чином Кіпр завершив свій третій частковий локдаун.

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Влада заявила, що «паспорт безпеки» є тимчасовим заходом, який застосовуватиметься до 31 травня, щоб допомогти пришвидшити програму вакцинації на острові.

Натомість туристам, які мають два щеплення від коронавірусу, не потрібно проходити тестування перед поїздкою в середземноморську республіку і відправлятися в карантин після прибуття.

Йдеться наразі про громадян з 65 країн, з якими Кіпр поновив сполучення, в тому числі всіх держав Євросоюзу, а також зі США, України, Росії та Білорусі.

Як писав Львівський портал, із липня лоукостер Ryanair відкриває прямий рейс зі Львова до міста Пафос, що на Кіпрі. Всі деталі – за цим посиланням.

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