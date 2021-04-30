Ryanair планує запустити рейси зі Львова на Кіпр

Із липня лоукостер Ryanair збирається відкрити прямий рейс зі Львова до міста Пафос, що на Кіпрі. Про це пише Avianews.

Авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 2 липня регулярного сполучення між Львовом на Пафосом. Рейси здійснюватимуть двічі на тиждень – щопонеділка та щоп’ятниці.

Втім лоукостер зауважує, що йому потрібно отримати дозвіл на виконання рейсів. Зараз у системі бронювання так і вказано, що це сполучення ще мають погодити.

Вартість квитків стартує від 29 євро в один бік за тарифом Value, який передбачає лише ручну поклажу габаритом до 40х25х20 см без обмежень ваги.

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При сплаті збору 8-22 євро в один бік пасажир зможе перевозити у салоні літака друге місце ручної поклажі розміром 55х40х20 см і вагою до 10 кг.

Попередній розклад рейсів Ryanair Пафос – Львів – Пафос:

Пафос 11:40 → Львів 14:30, понеділок

Пафос 12:20 → Львів 15:10, п’ятниця

Львів 14:55 → Пафос 17:45, понеділок

Львів 15:35 → Пафос 18:25, п’ятниця

Зазначимо, що з 1 квітня українці можуть приїжджати на Кіпр. Умови в’їзду залежать від того, до якої зони Україну віднесе тамтешня влада на момент прильоту.

Нагадаємо, на Кіпр зі Львова також літає лоукостер Wizz Air. Рейси у Ларнаку стартують із 3 липня. Більше деталей – за цим посиланням.

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