Аеропорт «Львів» відновив роботу. Куди можна полетіти

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького з п’ятниці, 19 травня, відновив прийом пасажирських авіарейсів, що були призупинені три місяці через пандемію коронавірусу, передає кореспондент Львівського порталу.

Першим до Львова повернувся базовий авіаперевізник Wizz Air, який виконав відразу три рейси із Дортмунда та Берліна (Німеччина) та польського Гданська.

Згідно відкритого продажу квитків список відновлених і анонсованих рейсів виглядає так:

Львів–Дортмунд (Німеччина) – перший напрямок Wizz Air, який повернувся до Львова із 19 червня та в подальшому виконуватиметься двічі на тиждень, по понеділках та п’ятницях.

Львів–Берлін (Німеччина) – повернувся із 19 червня. Wizz Air здійснюватиме відразу рейси 4 рази на тиждень по понеділках, середах та неділях та неділях.

Львів–Лондон (Британія). Рейс авіакомпанії Wizz Air повертається до Львова із 20 червня і виконуватиметься тричі на тиждень у вівторок, четвер та суботу. Із 3 липня на це й же напрямок повертається лоукост Ryanair із частотою два рейси в тиждень по понеділках та п’ятницях.

Львів–Київ. Щоденне сполучення із столицею України повертається на лінію із 20 червня. Спершу рейси виконуватиме лише українська авіакомпанія Windrose, але із серпня до неї приєднається авіакомпанія МАУ.

Львів–Копенгаген (Данія) – повертається із 21 червня. Wizz Air здійснюватиме рейси по середах та неділях.

Львів–Будапешт (Угорщина) – новий напрямок Wizz Air, який стартує із 21 червня, з частотою два рази в тиждень – у середу та неділю. На ідентичну частотність із 1 липня вийде також й перевізник Ryanair.

Львів–Мінськ (Білорусь). Авіакомпанія Belavia відновлює польоти до Львова із 26 червня. Рейси стануть щоденними від 1 липня.

Львів – Братислава (Словаччина). Рейс Wizz Air який повертається на лінію із 29 червня з частотою тричі на тиждень – у вівторок, четвер та суботу.

Львів–Лісабон (Португалія) – новий напрямок Wizz Air, який стартує із 1 липня з частотою два рази в тиждень, у середу та неділю.

Львів–Білун (Данія) – новий напрямок Wizz Air, який стартує із 1 липня із частотою два рази в тиждень по середах та неділях.

Львів – Стамбул (Туреччина). Turkish Airlines планують повертатися до Львова із 1 липня і виконувати рейси щоденно.

Львів – Вроцлав (Польща). Напрямок авіакомпанії Wizz Air який повертається до Львова із 2 липня з частотою п’ять рейсів на тиждень (окрім понеділка та п’ятниці).

Львів–Гамбург (Німеччина) – новий напрямок Wizz Air, який стартує із 3 липня із частотою два рази в тиждень по понеділках та п’ятницях.

Львів–Ларнака (Кіпр). Рейс Wizz Air повертається на лінію із 3 липня та виконуватиметься по понеділках та п’ятницях.

Львів–Гданськ (Польща). Рейс лоукоста Wizz Air, що офіційно повертається на лінію із 3 липня та виконуватиме польоти п’ять раз на тиждень (окрім вівторка та суботи).

Львів–Вільнюс (Литва). Рейс Wizz Air повертається на лінію із 3 липня та виконуватиметься по понеділках та п’ятницях.

Львів–Катовіце (Польща). Рейс лоукоста Wizz Air, що повертається на лінію із 3 липня та виконуватиметься тричі на тиждень – в понеділок, середу та п’ятницю.

Львів–Щецин (Польща) – новий напрямок Wizz Air, який стартує із 3 липня із частотою два рази в тиждень по понеділках та п’ятницях.

Львів–Салоніки (Греція). Авіакомпанія Ellinair відновить польоти до Львова із 4 липня.

Львів–Талінн (Естонія) – новий напрямок Wizz Air, який стартує із 4 липня з частотою три рази в тиждень по вівторках, четвергах і суботах.

Львів–Мемінген (Німеччина) стартує із 6 липня. Ryanair виконуватиме польоти всього раз на тиждень по понеділках. У зимовому розкладі рейс наразі відсутній.

Львів–Болонья (Італія). Новий рейс Ryanair має стартувати із 6 липня із частотою два рази в тиждень по понеділках та п’ятницях.

Львів–Мілан (Італія). Новий рейс Ryanair стартує із 7 липня, з частотою два рейси на тиждень – у вівторок та суботу. На цьому ж напрямку із 17 липня планує польоти український лоукост SkyUp Airlines, із частотою два рази в тиждень по понеділках та п’ятницях.

Львів–Рим (Італія). Новий напрямок Ryanair який має стартувати із 8 липня, і здійснюватися по середах та неділях. На цьому ж напрямку з 16 липня та частотою три рази в тиждень планує літати лоукост SkyUp, що виконуватиме рейси по вівторках четвергах та неділях.

Львів–Варшава (Польща). Щоденний рейс авіакомпанії LOT повертається до Львова із 15 липня.

Львів–Прага (Чехія). Рейс авіакомпанії SkyUp, що повертається із 16 липня з частотою два рази в тиждень, по четвергах та неділях.

Львів – Тель-Авів (Ізраїль). Рейс авіакомпанії SkyUp, що повертається до Львова із 16 липня з частотою три рази в тиждень, по понеділках, четвергах та неділях.

Львів–Неаполь (Італія) – новий напрямок SkyUp, який стартує із 17 липня та виконуватиметься у вівторок та п’ятницю.

Львів–Барселона (Іспанія). Рейс авіакомпанії SkyUp, що виконуватиметься із 17 липня по вівторках та п’ятницях.

Львів–Батумі (Грузія) – новий напрямок SkyUp, який стартує із 17 липня та виконуватиметься у вівторок та п’ятницю.

Львів–Париж (Франція) стане знову доступний львів’янам із 18 липня. Рейс авіакомпанії SkyUp виконуватимуть по середах та суботах.

Львів–Іракліон (Греція). Рейс авіакомпанії SkyUp, що виконуватиметься із 18 липня по середах та суботах.

Львів–Варшава-Модлін (Польща). Рейс Ryanair, який відкладено аж до 25 жовтня. Польоти здійснюватимуться відразу п’ять раз на тиждень (окрім вівторка та суботи).

Львів–Краків (Польща). Відновлення польотів авіакомпанією Ryanair відкладено до осені. Із 27 жовтня здійснюватиметься три рейси на тиждень у вівторок, четвер та суботу.

Львів–Дюссельдорф (Німеччина), авіакомпанія Ryanair скасувала на невизначений термін.

Львів–Познань (Польща), авіакомпанія Ryanair скасувала на невизначений термін.

Львів–Белград (Сербія) від Air Serbia скасовано на невизначений термін.

Львів – Рига (Латвія) від Air Baltic планують поновити навесні 2021 року.

Варто додати, що перелік анонсованих рейсів не повний, адже є ряд авіакомпаній, які виконували рейси до Львова та наразі не оголосили про їх поновлення. Окрім того очікується ряд чартерних рейсів до відомих курортів.

Водночас, слід враховувати, що на відновлення польотів можуть вплинути подальші карантинні обмеження, що викликані пандемією коронавірусу.

Як відомо міжнародні пасажирські авіаперевезення в Україні відновили із 15 червня.

До цього, через поширення коронавірусу у Європі почали масово скасовувати авіарейси. Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня. Сьогодні захворюваність у ЄС пішла на спад і карантинні обмеження на польоти починають знімати.

Фото: Юрій Танчин