Зі Львова відкриють ще два авіарейси до Саудівської Аравії

Лоукостер Flynas у липні відкриє ще два маршрути до Львова до Саудівської Аравії. Про це інформує Міжнародний аеропорт «Львів».

Раніше Flynas анонсував авіарейси зі Львова до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяд. Польоти стартують вже з 3 липня.

Окрім цього лоукостер Flynas відкриє ще два авіарейси до Львова. Так, з 4 липня розпочнуться польоти до міст Джедда та Ель-Касім.

Три маршрути Flynasкурсуватимуть до Львова чотири рази на тиждень:

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Ер-Ріяд – Львів щовівторка та суботи;

Джедда – Ель-Касім- Львів щосереди та щонеділі.

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