SkyUp запустив рейс зі Львова до турецького Бодрума

Авіакомпанія SkyUp відкрила регулярний рейс зі Львова до Бодрума. З червня польоти до турецького міста виконуються двічі на тиждень. Про це інформують у пресслужбі перевізника, передає Львівський портал.
Так, регулярні рейси за маршрутом Львів — Бодрум — Львів здійснюються два рази на тиждень — щовівторка та щоп’ятниці.
Квитки можна придбати за сайті авіакомпанії. Вартість квитка зі Львова до Бодрума становить від 2 003 грн у зворотньому напрямку — від 2 028 грн.
Нагадаємо, що SkyUp також літає зі Львова до Стамбула.
Слід зазначити, що наразі для потрапляння на територію Туреччини необхідно надати довідку англійською мовою про негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону. При цьому результат тесту може бути наданий в електронному вигляді. Ці вимоги не поширюються на дітей до 6 років, а також на транзитних пасажирів, які прямують через аеропорти Туреччини в інші країни.
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Юлія Осим