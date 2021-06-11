SkyUp запустив рейс зі Львова до турецького Бодрума

Авіакомпанія SkyUp відкрила регулярний рейс зі Львова до Бодрума. З червня польоти до турецького міста виконуються двічі на тиждень. Про це інформують у пресслужбі перевізника, передає Львівський портал.

Так, регулярні рейси за маршрутом Львів — Бодрум — Львів здійснюються два рази на тиждень — щовівторка та щоп’ятниці.

Квитки можна придбати за сайті авіакомпанії. Вартість квитка зі Львова до Бодрума становить від 2 003 грн у зворотньому напрямку — від 2 028 грн.

Реклама партнерів

Нагадаємо, що SkyUp також літає зі Львова до Стамбула.

Слід зазначити, що наразі для потрапляння на територію Туреччини необхідно надати довідку англійською мовою про негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону. При цьому результат тесту може бути наданий в електронному вигляді. Ці вимоги не поширюються на дітей до 6 років, а також на транзитних пасажирів, які прямують через аеропорти Туреччини в інші країни.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.