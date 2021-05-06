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Wizz Air відкриває чотири нові напрямки зі Львова

Вероніка Рой

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З червня авіакомпанія Wizz Air відкриє чотири нові маршрути зі Львова до Меммінгена (Німеччина), Неаполя (Італія), Варшави та Познані (Польща). Про це йдеться на Facebook-сторінці Міжнародного аеропорту «Львів».

11 червня авіакомпанія Wizz Air запустить рейс зі Львова у Варшаву (Польща). Їх виконуватимуть по понеділках, середах та п’ятницях. Також 12 червня відкриють рейси до Неаполя (Італія), які здійснюватимуть по вівторках і суботах.

Рейси зі Львова у Меммінген (Німеччина) стартують з 13 червня і виконуватимуться по четвергах і неділях. Цього дня Wizz Air відкриють рейс у Познань (Польща). Їх авіакомпанія виконуватиме також двічі на тиждень: по четвергах і неділях.

Вартість квитків стартують від 509 грн/ 14,99 євро.

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Нагадаємо, аеропорт «Львів» вже перейшов на літній розклад виконання рейсів. Згідно з оновленим розкладом, маршрутна мережа польотів зі Львова буде суттєво розширена і цього року може охопити 62 міста. Про те, куди можна полетіти зі Львова літнього сезону. читайте за посиланням.

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