Львівщина отримала ще п'ять тисяч доз вакцини Pfizer

На Львівщину надійшла чергова партія вакцин Pfizer, у кількості 5 580 доз. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Вакцина «Pfizer-BioNTech» – це мРНК-вакцина, розроблена німецькою біотехнологічною компанією «BioNTech» спільно з американським фармакологічним концерном «Pfizer». Вакцину внесено до списку вакцин для екстреного використання ВООЗ. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 21 день.

За словами регіонального координатора з питань вакцинації проти коронавірусної інфекції у Львівській області Олега Когута, ця партія призначена для другої дози осіб, які були провакциновані раніше, а також для пріоритетних категорій, визначених МОЗ України

Від початку кампанії зроблено 167 718 щеплень, з них 33 832 вакциною Pfizer.

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Зазначимо, covid-щеплення на Львівщині роблять трьома зареєстрованими та дозволеними в Україні вакцинами: американською Pfizer, китайською CoronaVac, індійською Covishield (Oxford-Astra Zeneca) та Astra Zeneca-SKBio (Південна Корея). Останні дві є ідентичні за складом і технологією виготовлення, тому є взаємозамінними.

У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації. Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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