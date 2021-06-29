На продажі землі на Левандівці Львів заробив майже 2 мільйони

Львівська міська рада продала на аукціоні чергові дві земельні ділянки на вул. Роксоляни, що на Леванідвці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Так, у вівторок, 29 червня, мерія Львова продала на аукціоні дві земельні ділянки на вул. Роксоляни:

ділянка №1-12 площею 0,0824 га. Її стартова ціна становила 1 075 557 грн, а в ході торгів варітсть зросла до 1 290 665 грн;

ділянка №1-18 площею 0,0332 га. На аукціон її виставили за стартовою ціною у 456 258 грн, втім в ході торгів вартість зросла до 570 318 грн.

Відтак загалом на продажі комунальної землі на Левандівці місто зараз заробило 1,86 млн грн. Традиційно у пресслужбі Львівської міськради не надають інформації про нових власників ділянок.

Загалом на цей аукціон мерія виставила вісім ділянок на вул. Роксоляни, але продати влалося лише дві. Інші шість повторно продаватимуть на торгах у серпні.

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Також 17 серпня місто збирається продати ще шість земельних ділянок у Львові, їхня стартова ціна становитиме 75 млн грн.

Зазначимо, що ще на початку 2021 року у мерії Львова вирішили продати шість земельних ділянок на вул. Роксоляни під забудову. Йдеться про садибні ділянки загальною площею 0,63 га, серед них є одна з вищезгаданих ділянок, яку якраз реалізували на аукціоні.

Нещодавно сесія Львівської міськради надумала продати на торгах ще вісім ділянок на вул. Роксоляни, всі вони також призначені під забудову.

Першу цьогоріч ділянку на Левандівці місто продало у травні майже за 30 млн грн.

Як писав Львівський портал, загалом протягом 2021 року на продажі землі Львівська міська рада збиралась заробити 250 млн грн, проте згодом план підняли до 400 млн грн. Ця сума є вдвічі більшою від доходу, отриманого від продажу землі у 2020-му.

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