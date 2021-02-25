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На Левандівці продадуть 0,6 га землі під забудову

Наталя Дуляба

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Мерія продасть на аукціоні шість земельних ділянок, розташованих на вул. Роксоляни. Від реалізації бюджет міста має поповнитись щонайменше на 6,4 млн грн. Відповідні ухвали у четвер, 25 лютого, прийняла сесія Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, мерія дозволила виставити на аукціон шість земельних ділянок, розташованих на Левандівці на вул. Роксоляни. Їхня загальна площа становить більше 0,63 га.

Практично всі визначені для продажу землі є присадибними ділянками і призначені для будівництва та обслуговування індивідуального зблокованого житлового будинку. Вони входять у зону Ж-2, де дозволена малоповерхова забудова (до 4 поверхів).

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Відтак на аукціон виставлять такі ділянки на вул. Роксоляни:

  • земельна ділянка (1-9) площею 0,0917 га. Стартова ціна – 1 106 223 грн;
  • земельна ділянка (1-10) площею 0,0944 га. Стартова ціна –1 138 795 грн;
  • земельна ділянка (1-12) площею 0,0824 га. Стартова ціна –1 075 557 грн;
  • земельна ділянка (1-24 (1) площею 0,1484 га. Стартова ціна – 1 802 378 грн;
  • земельна ділянка (1-26) площею 0,1075 га. Стартова ціна – 1 305 631 грн;
  • земельна ділянка (1-25) площею 0,1084 га. Присадибна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Оцінку її вартості мають встановити найближчим часом.

Нагадаємо, загалом протягом 2021 року на продажі землі Львівська міська рада планує заробити 250 млн грн.

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