На Львівщині виявили лише 5 нових хворих на covid

За минулу добу, 28 червня, на Львівщині виявили 5 нових хворих на коронавірус. Водночас 17 людей одужали, а летальних випадків в області не фіксують вже третій день. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 535 досліджень на коронавірус, з них – 5 позитивних. За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 137 395 осіб.

Померло – 3650 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 132 544 особи (+17 за останню добу).

Нагадаємо, з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

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Тим часом в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус – зараз зайнято менше 10% ліжок, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів. Через це на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 114 тисяч мешканців Львівщини, із них трохи більше 16 тисяч людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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