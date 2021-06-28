ОСТАННІ НОВИНИ

За добу на Львівщині – рекордно низька кількість захворілих на Covid

Юлія Осим

|

Станом на ранок понеділка, 28 червня, на Львівщині зареєстровано 137 390 осіб, які інфікувалися коронавірусом. Зокрема, за останню добу підтверджено лише 2 випадки. Водночас другий ден поспіль не зафіксовано смертей через ускладнення хвороби. Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я, передає Львівський портал.

Так, минулої доби на Львівщині виявили всього 2 нових випадки зараження коронавірусом. Разом з тим за добу одужали вдесятеро більше людей – 20. Від початку пандемії на Львівщині вже побороли недугу 132 527 осіб.

Також другу добу поспіль в області не зафіксовано летальних випадків, спричинених ускладненнями Covid-19. Загалом через коронавірус померли 3 6650 пацієнтів.

Нагадаємо, з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

Реклама партнерів

Тим часом в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус – зараз зайнято менше 10% ліжок, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів. Через це на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 114 тисяч мешканців Львівщини, із них трохи більше 16 тисяч людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Буревій у Львові. Фото та відео
Ольга ДЕНИСЯКА
Буревій у Львові. Фото та відео

У п'ятницю, 25 червня, Львів накрила потужна злива та буревій. Шквальним вітром у місті валило дерева, трощило автомобіл...

Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери
Вероніка РОЙ
Пекло на колесах: чому у громадському транспорті Львова не працюють кондиціонери

Влітку громадський транспорт Львова перетворюється на справжнісіньке пекло. Проїзд у переповнених маршрутках, у салонах ...

Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі
Наталя ДУЛЯБА
Держспецзв’язок судиться з мерією Львова через землю на Святоюрській горі

Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, що підпорядкована Держспецзв’язку України, звинуват...

Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів
Олена КАРП'ЮК
Землі для АТОвців біля Кам’янки-Бузької. Підприємець через суд хоче забрати ділянки воїнів

14 учасників АТО/ООС можуть зостатися без земельних ділянок біля Кам’янки-Бузької, на оформлення яких вже підготували і ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів