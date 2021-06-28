За добу на Львівщині – рекордно низька кількість захворілих на Covid

Станом на ранок понеділка, 28 червня, на Львівщині зареєстровано 137 390 осіб, які інфікувалися коронавірусом. Зокрема, за останню добу підтверджено лише 2 випадки. Водночас другий ден поспіль не зафіксовано смертей через ускладнення хвороби. Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я, передає Львівський портал.

Так, минулої доби на Львівщині виявили всього 2 нових випадки зараження коронавірусом. Разом з тим за добу одужали вдесятеро більше людей – 20. Від початку пандемії на Львівщині вже побороли недугу 132 527 осіб.

Також другу добу поспіль в області не зафіксовано летальних випадків, спричинених ускладненнями Covid-19. Загалом через коронавірус померли 3 6650 пацієнтів.

Нагадаємо, з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

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Тим часом в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус – зараз зайнято менше 10% ліжок, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів. Через це на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 114 тисяч мешканців Львівщини, із них трохи більше 16 тисяч людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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