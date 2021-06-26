За добу на Львівщині 33 людини заразилися коронавірусом

Станом на ранок суботи, 26 червня, у Львові та області виявили 33 нові випадки інфікування коронавірусом. Серед них 18 — у львів’ян. Від ускладнень померла одна особа. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

За оперативними даними, протягом п’ятниці, 25 червня, львівські лабораторні центри провели 789 ПЛР-досліджень на коронавірус, з яких 33 виявилися позитивними. Серед нових хворих 18 — мешканці Львова.

Від початку панддемії Covid-19 на Львівщині зареєстровано 137 379 випадків. Від ускладнень, спричинених інфекцією, померли 3 650 (+1 за добу). Одужати вдалося 132 482 (+40 за добу) пацієнтам.

Як інформують в мерії, у стаціонарах Львова перебувають 46 осіб. З них 42 мають Covid-19, 6 – у реанімації, 3 людини підключено до апаратів ШВЛ.

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За останню добу до медзакладів поступило 3 осіб, виписано також 3.

Нагадаємо, з Великодніх свят на Львівщині стрімко впав рівень захворюваності. У ЛОДА прогнозували новий спалах у середині травня, втім ситуація досі залишається стабільною.

Тим часом в області суттєво знизилась завантаженість лікарень хворими на коронавірус – зараз зайнято менше 10% ліжок, у низці лікарень уже взагалі немає covid-пацієнтів. Через це на Львівщині збираються згорнути половину covid-відділень.

Додамо, що щеплення проти коронавірусу отримали понад 114 тисяч мешканців Львівщини, із них трохи більше 16 тисяч людей вже є повністю провакциновані. Загалом вакцинувати хочуть половину населення області, а це 1,5 млн людей.

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