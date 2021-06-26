Рекорд Covid-вакцинації: за добу щеплення зробили понад 97 тисяч українців

Упродовж 25 червня в Україні зробили рекордну кількість щеплень проти коронавірусу від початку вакцинальної кампанії. Так, вакцину отримали 97 130 осіб. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я, передає Львівський портал.

Минулої доби першу дозу COVID-вакцини отримали 36 540 людей, водночас повністю імунізовані 60 590 людей.

Як інформують у МОЗ, протягом доби працювали 623 мобільні бригади, 1 229 пунктів щеплення та 20 центрів вакинації. є

Станом на 24 червня поточного року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 742 181 людина.

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Зазначимо, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 871 511 людей. З них одну дозу отримали 1 871 509 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 550 966 осіб (з них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 422 475 щеплень.

Додамо, що за даними РНБО, 25 червня на Львівщині вакцинували 2 409 осіб. Від початку кампанії зробили 124 028 щеплень.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, covid-щеплення наразі отримали понад 115 мешканців Львівщини, більше 18 тисяч із них вже отримали необхідні дві дози вакцини.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Зазначимо, що цими вихідними, 26-28 червня, на території Львівщини працюватимуть 11 центрів вакцинації, де можна буде зробити щеплення проти коронавірусу.

Зауважимо, в усіх Центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять вакциною китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

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