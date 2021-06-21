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На Трійцю на Львівщині зробили 113 щеплень від коронавірусу

Ольга Денисяка

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У неділю, 20 червня, на Львівщині зробили 113 щеплень від коронавірусу: першу дозу отримали 87 людей, другу – 26. Про це свідчать дані на сайті РНБО.

Цими вихідними Центри вакцинації на Львівщині працюють за зміненим графіком через свята. 20 червня, центри вакцинації не функціонували, оскільки в цей день в Україні відзначають День медичного працівника, а також День Святої Трійці. Натомість у понеділок, 21 червня в області працюють лише три Центри вакцинації.

19 червня, у Львові працював лише Центр вакцинації населення у Центрі Довженка, там вакцинували 512 людей. Загалом у суботу на Львівщині вакцинували 1326 осіб.

Водночас у МОЗ повідомили, що в Україні впродовж 20 червня зробили 4 390 щеплень від коронавірусу: першу дозу отримали 3 715 людей, другу – 675.

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Загалом перше з двох щеплень в Україні отримали 1 726 040 людей, а повністю вакцинувалися (отримали обидві дози) – 360 452 (з них двоє людей першу дозу отримали за кордоном).

Вакцинацію здійснювали 56 мобільних бригад, 185 пунктів щеплення та 24 центри вакцинації населення. Найбільше щеплень за добу зробили у Луганській області (740). Натомість у  Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областях і в Києві не зробили жодного щеплення.

Зауважимо, в усіх Центрах вакцинації на Львівщині щеплення роблять вакциною китайською вакциною CoronaVac. Її ефективність сягає 83,5% після двох доз. Нещодавно цю вакцину схвалила ВООЗ для використання.

Отримати Covid-щеплення у Центрах вакцинації можуть усі охочі. Проте пріоритет все ж надається тим людям, які записалися через портал «Дія» та особам, які старші 60 років.

Нагадаємо, на Львівщині перший Центр вакцинації на стадіоні«Арена Львів» почав працювати наприкінці травня. Згодом їх число збільшили до восьми. 

Протягом двох тижнів роботи у Центрів вакцинації області щеплення зробили п’ять тисяч щеплень.

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