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Максимальний бал на ЗНО отримав 71 випускник зі Львівщини

Наталя Дуляба

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За підсумками цьогорічного ЗНО максимальні 200 балів на Львівщині здобув 71 випускник. Про це Львівському порталу повідомили в обласному департаменті освіти.

Так, по 200 балів на ЗНО-2021 набрав 71 мешканець Львівщини. Максимальні бали випускники найчастіше набирали з англійської мови, математики та біології.⠀

Найвищий бал із англійської мови здобув 31 випускник зі Львівської області. Цей предмет цьогоріч виявився рекордсменом в області за кількістю результатів у 200 балів.

Із математики максимальний бал здобули 20 учнів із:

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  • Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ імені Івана Франка – 12 осіб
  • Городоцький заклад загальної середньої освіти №3 І-ІІІ ступенів імені Героя України Івана Бльока – 1 особа
  • Жидачівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №1 – 1 особа
  • Навчальні заклади м. Львова – 6 осіб.

Із біології найвищого результату змогли досягти 14 випускників із:

  • Дрогобицький ліцей – 1 особа
  • Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 – 1 особа
  • Журавнівський комунальний заклад загальної середньої освіти школа-ліцей – 1 особа
  • Старосолянський НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» – 1 особа
  • Новояворівський НВК «Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей» – 1 особа
  • Навчальні заклади м. Львова – 9 осіб.

Також тричі результат у 200 балів продемонстрували випускники шкіл області після тестування з української мови та літератури, історії України, фізики.

Ще один учень львівської школи здобув максимум із української мови, двоє – української мови і літератури, двоє – із хімії.

Нагадаємо, 30 випускників, які найкраще в Україні складуть ЗНО, отримають по 100 тисяч грн премії.

Грошові винагороди за найвищі бали на ЗНО абітурієнтами дають й у Львові: за 200 балів з одного предмета – 5000 грн, за 400 балів із двох предметів – 10 000 грн, за 600 балів із трьох предметів – 20 000 грн.

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