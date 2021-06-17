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В Україні зробили рекордну кількість щеплень від Covid

Вероніка Рой

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16 червня в Україні проти COVID-19 щепили 76 538 людей: першу дозу вакцини отримали 50 818 людей, другу дозу – 25 720 людей. Це найбільша кількість щеплень від початку вакцинальної кампанії. Про це пише Українська правда з посиланням на дані МОЗ.

Попередній максимум щеплень за день був 29 квітня, коли в Україні зробили 73 376 щеплень проти коронавірусу, майже всі першою дозою.

Протягом останньої доби працювали 679 мобільних бригад та 933 пункти вакцинації.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 594 083 осіб, із них 1 594 081 людина отримали першу дозу, 313 604 особи повністю імунізовані (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

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Загалом із 24 лютого проведено 1 907 685 щеплень.

Станом на 15 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 702 205 людей.

Нагадаємо, для того, аби наростити темпи вакцинації, щовихідних в України почали працювати Центри вакцинації. На Львівщині їх є вісім, три – у Львові та п’ять – в області. Упродовж 12-13 червня центри вакцинації на Львівщині загалом зробили щеплення понад 4 000 осіб.

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