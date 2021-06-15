Україна влітку вийде на 220 тисяч щеплень на добу, – Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запевнив, що якщо не буде проблем з постачанням вакцин від коронавірусу, в Україні робитимуть до 220 тисяч щеплень на добу вже до Дня Незалежності. Про це Ляшко сказав в ефірі «Свобода слова» на ICTV, передає УП.

«Моє завдання – зробити 10 мільйонів щеплень до кінця літа. За 10 днів червня ми зробили 534 тисячі, потужності нарощуємо. Щоб виконати 10 млн доз до кінця літнього періоду, мені потрібно зараз вивести систему на 111 тисяч щеплень на добу. У зв’язку з тим, що ми її маємо із запізненням на початку червня, ми поставили собі орієнтир – 160 тисяч на добу», – каже очільник МОЗ.

За його словами, вакцинація зростатиме щомісяця. Ляшко порахував, що до Дня Незалежності планується збільшити вакцинацію до 220 тисяч щеплень на добу. Тому, якщо не буде збою постачань, 10 мільйонів щеплень в Україні зроблять до кінця літа.

Міністр розповів, що головам ОДА вже поставили задачу щодо мінімальної кількості вакцинованих людей на 100 тисяч населення.

Реклама партнерів

Зауважимо, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 768 556 особи, з них отримали 1 дозу – 1 507 801 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 260 755 осіб. Протягом 14 червня було вакциновано майже 22 тисячі українців.

Нагадаємо, для того, аби наростити темпи вакцинації, щовихідних в України почали працювати Центри вакцинації. На Львівщині їх є вісім, три – у Львові та п’ять – в області. Упродовж 12-13 червня центри вакцинації на Львівщині загалом зробили щеплення понад 4 000 осіб.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.