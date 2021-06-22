В Україні зробили понад два мільйони Covid-щеплень

В Україні триває кампанія з вакцинації населення від коронавірусу, у межах якої вже зроблено понад 2 мільйони щеплень. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради, яка відбулася в Офісі Президента.

Він повідомив, що в Україні знижується динаміка захворюваності на коронавірусну хворобу. За минулу добу виявлено 296 нових випадків, а 829 осіб одужало.

«Активних хворих на сьогодні 25 120. Для порівняння, у пік захворюваності було майже 420 тисяч», – зазначив очільник уряду.

За словами Дениса Шмигаля, в Україні триває активна кампанія з вакцинації, у межах якої зроблено понад 2 мільйони щеплень.

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«Центри вакцинації повинні працювати по всій Україні. Тому Міністерство розвитку громад та територій має зв’язатися з тими головами ОДА, де такі центри ще не відкрились, і допомогти пришвидшити цей процес», – сказав Денис Шмигаль.

В Україні триває кампанія з вакцинації населення від коронавірусу, у межах якої вже зроблено понад 2 мільйони щеплень. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради, яка відбулася в Офісі Президента.

Він повідомив, що в Україні знижується динаміка захворюваності на коронавірусну хворобу. За минулу добу виявлено 296 нових випадків, а 829 осіб одужало.

«Активних хворих на сьогодні 25 120. Для порівняння, у пік захворюваності було майже 420 тисяч», – зазначив очільник уряду.

За словами Дениса Шмигаля, в Україні триває активна кампанія з вакцинації, у межах якої зроблено понад 2 мільйони щеплень.

«Центри вакцинації повинні працювати по всій Україні. Тому Міністерство розвитку громад та територій має зв’язатися з тими головами ОДА, де такі центри ще не відкрились, і допомогти пришвидшити цей процес», – сказав Денис Шмигаль.

Зауважимо, до Дня Незалежності в Україні планують провакцинувати 10 млн людей.

Нагадаємо, на Львівщині зробили 114 106 щеплень проти коронавірусу.

У Львівській ОДА кажуть, що у жодної людини не виявили важких побічних реакцій після вакцинації. Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

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