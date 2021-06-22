Медики прогнозують зростання неінфекційних захворювань на Львівщині

На Львівщині у найближчі роки прогнозують зростання випадків хронічних неінфекційних захворювань. Це пов’язують із тим, що мешканці області рідше зверталися до лікарів у період пандемії. Про це під час брифінгу 22 червня повідомила директорка Львівського обласного центру громадського здоров’я Мар’яна Служинська.

За її словами, торік на Львівщині кількість звернень до лікарів через хронічні захворювання, зокрема серцево-судинні, онкологічні тощо, різко знизилася. У зв’язку з цим, медики вже прогнозують у 2021-2022 роках зростання хронічних захворювань в їх термінальних стадіях або фіксування занедбаних випадків хвороб.

«Коли ми аналізували показники захворюваності за минулий рік, то відзначили, що різко знизився рівень виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях. Передбачаємо збільшення кількості занедбаних випадків у цьому році. Окрім того, фіксуємо зниження кількості госпіталізацій з хронічними серцево-судинними захворюваннями, що теж свідчить про ймовірне збільшення кількості звернень до лікарів вже із занедбаними випадками цих хвороб. Тому закликаємо усіх не нехтувати профілактичними оглядами та обстеженнями стану свого здоров’я у сімейного лікаря», – цитує Мар’яну Служинську пресслужба ЛОДА.

Загалом така ситуація не тільки у Львівській області, але й в Україні загалом. Тому Центр громадського здоров’я розробив профілі громадського здоров’я для кожної з областей України, в яких вказуються основні тенденції захворюваності, які зберігаються на певній території.

Реклама партнерів

«Якщо говорити про Львівську область, то у нас достатньо стабільна ситуація з інфекційними захворюваннями (ВІЛ-інфекція, СНІД, вірусні гепатити). Але, у порівнянні з іншими областями, на Львівщині є достатньо низький рівень звернення пацієнтів за медичною допомогою до сімейних лікарів і близько 69 % пацієнтів, які захворіли, вважають, що хвороба пройде сама і вони не потребують консультації лікаря. Така ситуація може призвести до виникнення ускладнень», – додає Мар’яну Служинську.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що у 2020 році на Львівщині виявили на 20% менше хворих на рак. Це пов’язують з тим, що мешканці стали рідше звертатися до медиків у період коронавірусної пандемії.

Також в області на 30% знизилася кількість хворих на туберкульоз, що теж пов’язують із пандемією.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook