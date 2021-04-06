Через COVID мешканці Львівщини рідше звертаються до лікарів з іншими захворюваннями

Мешканці Львівщини через коронавірусну інфекцію стали рідше звертатися до лікарів з іншими захворюваннями. У зв’язку з цим в області фіксують зниження рівня дуже багатьох захворювань. Про це у вівторок, 6 квітня, повідомила директорка Львівського обласного центру громадського здоров’я Мар’яна Служинська.

«Аналіз минулорічних даних показує, що ми маємо зниження рівня фіксації дуже багатьох захворювань. Насправді, це не є зменшення захворюваності. Пацієнти просто перестали звертатися до лікарів. Ми маємо зниження захворюваності на ВІЛ, туберкульоз, на хронічні неінфекційні захворювання. Також спостерігаємо зниження госпіталізацій людей з хронічними неінфекційними захворюваннями. Крім цього, пацієнти рідше звертаються з профілактичними оглядами за скринінговими програмами. Наприклад, мамографією чи цитологічним обстеженням на рак шийки матки», – розповідає Мар’яна Служинська.

В обласному центрі громадського здоров’я прогнозують, що наприкінці цього року на Львівщині буде багато занедбаних хронічних захворювань.

« Це ще більше навантажить систему охорони здоров’я. Тому закликаю берегти здоров’я, дотримуватися здорового способу життя для того, щоб ми мали можливість жити здоровими», – додала Мар’яна Служинська.

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Львівський портал повідомляв, що у 2020 році на Львівщині виявили на 20% менше хворих на рак. Це пов’язують з тим, що мешканці стали рідше звертатися до медиків у період коронавірусної пандемії.

Також в області на 30% знизилася кількість хворих на туберкульоз, що теж пов’язують із пандемією.

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