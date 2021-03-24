На Львівщині захворюваність на туберкульоз зменшилася на 30%, – статистика

Торік на Львівщині туберкульоз легень уперше діагностували у близько 900 осіб. У порівнянні з попереднім роком цей показник зменшився на понад 30%. За рівнем захворюваності Львівщина займає 12 місце серед регіонів України. Про це повідомляє Львівський портал з посиланням на дані обласного управління статистики.

Сьогодні, 24 березня, відзначається Всесвітній день боротьби проти туберкульозу. Упродовж останніх років у Львівській області спостерігається тенденція до зменшення кількості хворих на туберкульоз. Так, у 2020 році активний туберкульоз уперше діагностували у 878 осіб, що на 30,4% менше порівняно з попереднім роком та у 2,3 рази менше порівняно з 2005 роком.

Згідно зі статистичними даними, кожен четвертий мешканець Львівщини, захворілий на туберкульоз, у віці 35-44 роки. Частіше хворіють чоловіки – минулоріч вони становили 73,7% серед усіх захворілих. Окрім того, в регіоні зафіксували 17 випадків нових захворювань серед дітей. Більша половина хворих – мешканці міст (56,3%).

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Зазначимо, що серед усіх діагностованих торік випадків туберкульозу у мешканців Львівщини 89,3% (784 випадки) – це активний туберкульоз легень, що становить 31 особу на 100 тис. населення. Такий показник на 30,7% менший порівняно з попереднім роком.

Також зменшилася кількість смертей від туберкульозу – у 2020 році померли 175 осіб, що на 22,2% менше порівняно з 2019-м і в 3,1 рази менше порівняно з 2005-м.

Загалом в Україні за минулий рік кількість уперше зареєстрованих захворювань на туберкульоз, разом з його рецидивами, становила 17 593, що на 29,8% менше у порівнянні з 2019 роком. І все ж, наголошують у Центрі медичної статистики МОЗ, загроза захворіти на туберкульоз залишається досить високою. Адже щороку у світі на туберкульоз захворівають 10 млн. людей та 1,6 млн помирають.

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