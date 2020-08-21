Через коронавірус українці стали рідше звертатись до медиків

У Центрі легеневого здоров’я заявили, що через пандемію коронавірусу та обмежувальні карантинні заходи люди стали рідше звертатись до медиків та проходити медобстеження. Зокрема, лікарі дуже занепокоєні заниженням кількості виявлених випадків туберкульозу. Про це написали на сторінці у Facebook центру, передає Львівський портал.

«Попри стрімке зростання пацієнтів, інфікованих коронавірусом, які поступають на лікування до Центру легеневого здоров’я, наші фахівці і уся фтизіатрична служба області всерйоз занепокоєні зниженням виявлення випадків туберкульозу», – повідомляють у центрі.

Медики проаналізували показники у Львівській області за перше півріччя поточного та минулого року і навели такі дані:

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захворюваність на всі форми ТБ(разом із відомчими службами) менше на 25,8;

рецидиви ТБ (всі форми) (разом з відомчими службами) менше на 48,0;

захворюваність на всі форми ТБ+рецидиви (разом з відомчими службами) менше на 30,9.

Лікарі наголошують, що це не означає, що туберкульозом стали хворіти хворіти менше.

«Пандемія та обмежувальні карантинні заходи стали причиною того, що люди рідше звертаються до медиків, рідше проходять медобстеження. Звідси й зниження показників виявлення ТБ», – пояснюють у медустанові.

Відтак медики закликають негайно до них звертатись, якщо ви виявите у себе такі симптоми:

кашель понад 2 тижні;

підвищена температура тіла понад 7 днів;

утруднене дихання;

біль у грудях;

поганий апетит, постійна слабкість;

безпричинна втрата ваги;

підвищена пітливість, особливо вночі;

кровохаркання (наявність крові у мокротинні, що виділяється при кашлі).

Нагадаємо, раніше Львівський портал розповідав, які зміни передбачає таке реформування протитуберкульозної меддопомоги в Україні та яка ситуація із з цим захворюванням на Львівщині. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі: «Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині».

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