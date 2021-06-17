Василь Петрик вийшов зі СІЗО під заставу

Ув’язнений напередодні пам’яткоохоронець та очільник управління охорони культурної спадщини ЛОДА Василь Петрик 17 червня вийшов зі СІЗО під заставу. Необхідні 567 тисяч гривень зібрали фактично за ніч. Про це повідомляє Львівський портал.

Станом на 18:00 год. четверга, 17 червня, Василя Петрика таки випустили з СІЗО, незважаючи на те, що заставу родичі внесли ще вранці. На самопочуття у нього скарг немає.

Тепер Василю Петрику заборонено покидати межі Львівської області і виїжджати за кордон. Також пам’яткоохоронець зобов’язаний з’являтися за кожним викликом до слідчих та уникати спілкування з іншими фігурантами справи.

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Водночас сім’я Василя Петрика зауважує, що процедура випуску зі СІЗО зайняла близько шести годин, адже саме стільки часу пішло на те, аби зібрати необхідні довідки про перерахунок 567 тисяч гривень застави.

«Заставу ми зібрали, всього лиш за одну ніч, за що щиро всім дякуємо! Сьогодні зранку заставу оплатили. Шість годин тому застава вже була. З того часу їздили по місту, збираючи підписи і заяви, які потрібні щоб довести державі, що є наша застава.Більше трьох годин ми чекаємо під СІЗО! Всі необхідні документи давно подані. При цьому очікувалося, що відпустити – це справа на 30 хвилин», – написав у Facebook син Василя Петрика Ілля.

Зазначимо, що 16 червня рішенням Галицького райсуду Львова пам’яткоохоронця та очільника управління охорони культурної спадщини ЛОДА Василя Петрика взяли під варту з можливістю внесення застави розміром 567 тисяч гривень.

Відразу після рішення суду у Львові ініціювали збір коштів на заставу. Необхідну суму, зокрема й завдяки небайдужим, вдалося зібрати менш ніж за добу. По завершенню судової тяганини зібрані кошти сім’я Петриків передасть на благодійність та порятунок пам’яток.

Нагадаємо, Василя Петрика та трьох підприємців обвинувачують у заволодінні 1 млн грн бюджетних коштів під час робіт у нацзаповіднику «Древній Звенигород».

Сам Василь Петрик всі звинувачення відкидає і вважає кримінальну справу розправою за його боротьбу за Миколаївську фортецю – невизнану дотепер пам’ятку, яку хочуть знищити задля видобутку піску. Про деталі справи – за цим посиланням.

Підтримку Василю Петрику висловили колеги-архітектори, пам’яткоохоронці та активісти, адже вони теж переконані, що відкрита кримінальна справа є сфабрикованою.

Зауважимо, що Миколаївська фортеця – комплекс історичних споруд XIX-XX ст., який складається з 21 об’єкта. Дотепер цей об’єкт не має пам’яткоохоронного статусу. Нещодавно пам’яткоохоронці й активісти забили на сполох через те, що її хочуть знищити заради облаштування на цьому місці піщаного кар’єру.

Запаси піску на території Миколаївської фортеці експерти оцінюють в 1,4 млрд грн.

За неофіційною інформацією, добувати пісок на місці Миколаївської фортеці хоче приватна фірма «Західінвест-партнери». Аби реалізувати цю бізнес-ідею, нібито залучили директора комунального підприємства облради «Реставрація та управління замками та палацами Львівщини», що розробив і надіслав у Мінкульт документацію, якою стверджує, що цей об’єкт не є пам’яткою. При цьому пам’яткоохоронці обвинувачують посадовця у підробці підпису доктора наук Андрія Гречила.

Своєю чергою у ЛОДА підтримують ідею присвоєння Миколаївській фортеці такого статусу, відтак почали виготовляти необхідну документацію. Проте нещодавно лобісти піщаного кар’єру подали в суд на облдержадміністрацію, аби зупинити процес визнання цього об’єкта пам’яткою культури.

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