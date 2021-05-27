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Понад 100 тисяч людей повністю вакцинувались від коронавірусу в Україні

Ольга Денисяка

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В Україні першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали вже 992 189 осіб, обидві дози, необхідних імунізації, отримали 107 524 особи. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі МОЗ.

Минулої доби, 26 травня, зробили 15 131 щеплення: одну дозу отримали 4 998 людей, повністю вакциновані – 10 133 людини. Працювали 276 мобільних бригад і 343 пункти щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 992 191 особу, з них першу дозу вакцини отримали 992 189 осіб, повністю імунізовані 107 524 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого проведено 1 099 713 щеплень.

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Додамо, що згідно з даними РНБО, на Львівщині першу дозу вакцини отримали 70 448 людей, другу – 5 013 мешканців області.

На території Львівщини працюють майже дві сотні пунктів щеплення. Із детальним переліком адрес та інструкцією, як записатись на вакцинацію, можна ознайомитися за цим посиланням. Також на стадіоні «Арена Львів» планують відкрити центр вакцинації населення.

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