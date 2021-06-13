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Збірна України розпочинає шлях на Євро-2020

Андрій Котенський

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Сьогодні, 13 червня, збірна України розпочинає шлях на Євро-2020. Свій перший матч на турнірі наша команда проведе в Амстердамі проти збірної Нідерландів, передає кореспондент Львівського порталу.

Початок поєдинку о 22.00.

На жаль, в’їзд для українських вболівальників до Нідерландів заборонено у зв’язку з епідемією COVID-19.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що у п’ятницю, 11 червня, стартує чемпіонат Європи з футболу, який торік був перенесений через пандемію коронавірусу.

Матчі Євро-2020 пройдуть в 11 містах Європи. Матч-відкриття відбувся на «Олімпійському стадіоні» у Римі. Фінал прийматиме лондонський «Вемблі».

 

Львів’ян кличуть безкоштовно дивитись матчі Євро-2020 у фан-зоні біля парку Франка.

 

Нагадаємо таклж, що збірна України виступатиме у новій формі її презентував очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook. На ній буде напис «Слава Україні!» та обрис мапи нашої держави. У цій формі збірна України гратиме на Євро-2020, яке перенесли на літо 2021-го через пандемію.

Союз європейських футбольних асоціацій затвердив нову гральну форму збірної України з футболу для чемпіонату Європи 2020 року, на якій зображені кордони країни, що включають Крим.

Проте невдовзі УЄФА на догоду окупантам України змінила своє рішення та вимагала прибрати напис «Героям слава» з форми українських футболістів.

Згодом вдалося досягнути певного компромісу із урядовцями УЄФА.

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