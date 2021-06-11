Львів’ян кличуть дивитись матчі Євро-2020 у фан-зоні біля парку Франка

Біля парку Івана Франка облаштують безкоштовну фан-зону для перегляду футбольних матчів Євро-2020. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Компанія «Львівські ярмарки» відкриває безкоштовну фан-зону на площі навпроти головного корпусу ЛНУ ім. Івана Франка і кличе вболівальників на спільний перегляд матчів Євро-2020.

У фан-зоні встановлять великий екран, вуличні меблі, також діятиме фудкорт, де можна придбати снеки і напої.

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Зважаючи на карантинні обмеження, кількість місць обмежена. На території фан-зони одночасно зможуть перебувати не більше 2000 глядачів.

«Уже в цю неділю, 13 червня, о 15:00 год. вболіваємо за наших футболістів на Євро-2020. Долучайтесь до неймовірної атмосфери футбольного драйву та єднання – разом до перемоги», – кажуть організатори.

Нагадаємо, чемпіонат Європи з футболу-2020, який торік був перенесений через пандемію коронавірусу, стартував 11 червня. Відкриває Євро-2020 матч Туреччина – Італія, який відбудеться у Римі.

Розклад матчів збірної України:

13 червня, 22:00 – Нідерланди – Україна (Амстердам)

17 червня, 16:00 – Україна Північна Македонія (Бухарест)

21 червня, 19:00 – Україна – Австрія (Бухарест)

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