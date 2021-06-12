Андрій Павелко: «Гасло «Героям слава!» заховають за мапою»

Голова Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко про компроміс зі спілкою європейських футбольних асоціацій (УЄФА) щодо вимоги окупантів України прибрати з форми збірної України мапи з українським Кримом та гасла «Героям слава!»:

Переговори з УЄФА щодо нового дизайну форми національної збірної України завершилися. Вони були надскладними, кілька разів буквально заходили у глухий кут…

Підсумки перемовин наступні:

На мільйонних тиражах вже виготовленої форми національної збірної України зберігаються гасла: «Слава Україні» та «Героям Слава!», зображення карти України з її неподільними кордонами – з Кримом, Донецьком, Луганськом і тисячами інших міст. Ніде у світі не буде заборони на вільний продаж футболок з офіційними футбольними символами нашої держави. В цьому була моя принципова позиція. І мільйони охочих матимуть змогу придбати екіпіровку національної збірної України у презентованому нами дизайні. Ми довели, що «Слава Україні!», «Героям Слава!», великий герб збірної на карті України – офіційні футбольні символи нашої країни. В УЄФА погодилися взяти до відома сьогоднішнє рішення Виконкому УАФ та попросили час на додаткове вивчення цього питання після закінчення Євро-2020. Під час перемовин представники УЄФА неодноразово підтверджували, що погодили гасло «Героям Слава!» на футболках наших гравців ще в грудні минулого року. Але з урахуванням нового рішення від нас вимагали повністю видалити чи замалювати цей напис на футболках усіх гравців, що братимуть участь у чемпіонаті Євро-2020.

Натомість доводилось озвучити рішучу позицію, яка звучала в ці дні від дуже багатьох вболівальників, включно до бойкотування Євро-2020. Та нам таки вдалося досягти з УЄФА переможного компромісу!

На період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент. Це затверджена вранці Виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, тризубом та ще одним написом «Слава Україні».

Гасло «Героям Слава!» буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців. Такий унікальний дизайн форми матимуть виключно наші гравці на Євро-2020. Сподіваюся, що цей емоційно заряджений національним духом талісман стане для синьо-жовтих запорукою відважної боротьби на полі.

Паралельно ми вже робимо наступне:

– працюємо над виготовленням нової атрибутики із затвердженими сьогодні Виконкомом УАФ футбольними символами України. Вона буде використовуватися представниками УАФ та національними збірними на заходах, за їх участю. Зокрема, на всіх заходах Євро-2020 наша делегація матиме значки з великою емблемою національних збірних та гаслами «Слава Україні!», «Героям Слава!».

– плануємо організувати міжнародний дитячо-юнацький турнір і такі ж змагання серед вболівальників під назвою «Слава Україні!», «Героям Слава!», що лише підкреслить футбольну енергетику і символізм найдорожчих для нас гасел.

Я вкотре дякую українцям за підтримку, за кожен ваш допис, коментар, думку і чітку позицію та вітаю всіх наших вболівальників з першими, але такими дорогими нам перемогами! Бажаю всім охочим якнайшвидше придбати нову форму збірної, з картою України та гаслами «Слава Україні!», «Героям слава!», яка продаватиметься по всьому світу, щоб передати через неї енергетику підтримки команді Андрія Шевченка.

Щиро бажаю нашій національній збірній підійти до старту Євро в найкращій ігровій формі і максимально надихнутися енергетикою наших символів, які об’єднали команду з мільйонам вболівальників в єдине ціле!

Також закликаю всі спортивні асоціації України долучитися до цієї хвилі єднання українців всього світу!

Слава Україні!

Героям Слава!»

Нагадаємо, нову форму презентував очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook. На ній буде напис «Слава Україні!» та обрис мапи нашої держави. У цій формі збірна України гратиме на Євро-2020, яке перенесли на літо 2021-го через пандемію.

Згодом союз європейських футбольних асоціацій затвердив нову гральну форму збірної України з футболу для чемпіонату Європи 2020 року, на якій зображені кордони країни, що включають Крим.

Проте невдовзі УЄФА на догоду окупантам України змінив своє рішення та вимагав прибрати напис «Героям слава» з форми українських футболістів.

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