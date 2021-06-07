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У Росії обурилися новою формою збірної України для Євро-2020

Вероніка Рой

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Збірна України з футболу презентувала нову форму, на якій є надпис «Слава Україні!» та контур мапи нашої країни. У Державній думі Росії закликали УЄФА цю форму заборонити. Про це інформує Громадське.

Нову форму презентував очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook. На ній буде напис «Слава Україні!» та обрис мапи нашої держави.У цій формі збірна України гратиме на Євро-2020, яке перенесли на літо 2021-го через пандемію.

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«Ми віримо, що силует України додасть сил гравцям, адже вони битимуться за всю Україну. А вся Україна, від Севастополя та Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода, підтримуватиме їх у кожному матчі», – зазначив Павелко.

Однак нова українська форма викликала негативну реакцію в російських посадовців. Зокрема, офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що таким кроком Україна створює «ілюзію неможливого», а також назвала гасло «Слава Україні!» «нацистським кличем».

А ось депутат Державної думи Росії Дмитро Свищов, якого цитує видання «Чемпионат», узагалі закликав УЄФА заборонити Україні виступати в такій формі.

«Це вираження певної політичної позиції, яка різниться з позицією нашої країни. Конфлікт закладено, використовуючи форму. Понад те, наші команди можуть зустрітися. Навіщо виступати на Євро, якщо ти їдеш висловлювати свою політичну позицію? Є міністерства закордонних справ, можна доводити свою позицію іншим способом, а не на спортивних полях», –  вважає політик.

Натомість союз європейських футбольних асоціацій затвердив нову гральну форму збірної України з футболу для чемпіонату Європи 2020 року, на якій зображені кордони країни, що включають Крим.

«Футболку збірної України (та решти команд) на Євро-2020 УЄФА затвердив відповідно до чинних правил екіпіровки», – повідомили «Інтерфаксу» в прес-службі УЄФА.

Євро-2020 триватиме з 11 червня по 11 липня. У межах групового етапу наша збірна 13 червня зіграє з Нідерландами, 17 червня  –  з Північною Македонією, а 21 червня  –  з Австрією.

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Фото: Андрій Павелко 

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